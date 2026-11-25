„Ich gehe mit reinem Gewissen schlafen“, sagt der heute 42-Jährige in einem ausführlichen Gespräch mit der Journalistin Gaia Tortora für die Zeitung QN. <BR \/><BR \/>Er spricht über die ersten Tage im Gefängnis, die Menschen, die ihm Halt gaben, und seine Hoffnung auf eine Zukunft mit eigener Familie. Kinder könne er sich durchaus vorstellen. Doch eines wisse er schon heute: „Ich werde ihnen alles erklären müssen.“<BR \/><BR \/>Stasi war wegen des Mordes an seiner Freundin, der Wirtschaftsstudentin Chiara Poggi, zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Die junge Frau war 2007 in ihrem Elternhaus in Garlasco getötet worden. Stasi bestreitet die Tat. Seine Verurteilung ist rechtskräftig. Die Journalistin Gaia Tortora, Tochter des zu Unrecht verurteilten TV-Moderators Enzo Tortora, begegnete ihm in dem Gespräch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Familiengeschichte.<h3>\r\nMisstrauen und ständige Kontrolle<\/h3>Stasis erste Erinnerungen an die Haft sind von Misstrauen und ständiger Kontrolle geprägt. Nach seiner Einlieferung in das Gefängnis von Vigevano im Jahr 2007 wurde er streng überwacht. Fünf Tage lang habe man ihn auch nachts etwa alle 20 Minuten kontrolliert und ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Die Sorge der Verantwortlichen sei gewesen, dass er Selbstmord begehen könnte.<BR \/><BR \/>Die ersten sechs Monate seien nahezu ereignislos an ihm vorbeigegangen. Danach habe er begonnen, sich neu zu organisieren. Der studierte Ökonom nahm sein Studium wieder auf und schrieb sich für ein Jurastudium ein. Später arbeitete er in einem internen Callcenter der Haftanstalt. Nach sieben Jahren erhielt er die Möglichkeit, außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten.<h3>\r\n„Man muss sich an ungeschriebene Regeln im Gefängnis halten“<\/h3>Auch die kleinen Regeln des Zusammenlebens im Gefängnis sind ihm in Erinnerung geblieben: der Streit um die TV-Fernbedienung, Kartenspiele, Bücher und die Frage, wie viel Rücksicht Menschen auf engstem Raum aufeinander nehmen müssen. „Das Gefängnis ist nicht wie in amerikanischen Filmen. Man muss sich an ungeschriebene Regeln halten und sich mit seinen Mitgefangenen organisieren“ erzählte Stasi.<BR \/><BR \/>Die Mailänder Haftanstalt Bollate, in der er einen Teil seiner Zeit verbrachte, habe zunächst ein vergleichsweise durchdachtes Konzept verfolgt. Gefangene konnten sich beispielsweise auf Wunsch gemeinsam in einer Zelle unterbringen lassen. Mit der zunehmenden Überbelegung verschlechterten sich die Haftbedingungen jedoch. So müssen sich inzwischen vier oder fünf Menschen eine Zelle teilen.<h3>\r\n„Habe manchmal das Gefühl verfolgt zu werden“<\/h3>Die Rückkehr in die Freiheit bedeutete für Stasi nicht, dass die Vergangenheit gelöscht ist. Die Blicke anderer Menschen, die öffentliche Aufmerksamkeit und das Gefühl, beobachtet zu werden, gehören weiterhin zu seinem Alltag. Er meide bestimmte Orte und überlege sich genau, in welche fremden Wohnungen er geht. Auch vor seinem Arbeitsplatz habe er bereits Journalisten angetroffen. Manchmal habe er das Gefühl, verfolgt zu werden.<BR \/><BR \/>Dennoch wolle er sich nicht einschließen. „Wenn ich bemerke, dass jemand hinter mir hergeht, bleibe ich lieber stehen und frage direkt, ob die Person etwas von mir will“, erklärte Stasi. Das Urteil anderer Menschen störe ihn zwar, sagt er, doch er versuche, sich davon nicht beherrschen zu lassen.<BR \/><BR \/>Besonders ausführlich spricht Stasi über seine Familie. „Meine Familie ist klein, aber stark“, sagt er. Sein Vater ist inzwischen verstorben, seine Mutter stand ihm während der gesamten Haftzeit zur Seite. Heute lebt sie allein. Stasi würde sie gerne näher zu sich holen.<h3>\r\nStasis Blick geht nach vorne<\/h3>Trotz der schwierigen Jahre blickt Stasi nach vorne. Er könne sich vorstellen, eines Tages ins Ausland zu ziehen und eine eigene Familie zu gründen. Auch Kinder gehören zu seinen Zukunftswünschen. Seinen Kindern werde er erklären müssen, was geschehen ist und weshalb ihr Vater so viele Jahre im Gefängnis verbracht hat. Für ihn ist das eine der größten Herausforderungen einer möglichen neuen Lebensphase.<BR \/><BR \/>Gaia Tortora bringt die gesellschaftliche Dimension dieses Schicksals auf einen prägnanten Nenner: In Italien bleibe man ein Leben lang Angeklagter – selbst dann, wenn das Verfahren längst abgeschlossen sei, beklagte die Journalistin.<h3>\r\nBewegung im Fall Chiara Poggi<\/h3>Unterdessen könnte der Mordfall Chiara Poggi erneut juristisch in Bewegung geraten. Stasis Verteidigung hat angekündigt, einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen zu wollen. Hintergrund ist das neue Verfahren gegen Andrea Sempio, der zum Tatzeitpunkt mit Marco Poggi, dem Bruder des Opfers, befreundet war. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Pavia hat die Anklageerhebung gegen den heute 38-Jährigen beantragt. Die Vorverhandlung vor dem zuständigen Richter ist für den 25. Februar angesetzt.