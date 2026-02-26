„Plötzlich ist die Regel in Kraft, aber wir haben noch immer kein Rundschreiben bekommen“, bemängelt Kfz-Mechatroniker Dietmar Mock fehlende Aufklärung.<BR \/><BR \/>Die neue Straßenverkehrsordnung – darin auch die Bestimmungen zu den sogenannten Alcolocks – wurde vor bereits 15 Monaten verabschiedet. Nun, von einem Tag auf den anderen, wird es ernst: Seit Dienstag sind die besagten Geräte in Italien zugelassen. Auf der offiziellen Webseite des Ministeriums finden sich die Daten zu den beiden genehmigten Modellen.<BR \/><BR \/> Eines davon ist nur für eine begrenzte Anzahl an Autoherstellern und Modellen geeignet, das zweite soll hingegen bei allen Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen können – sowohl bei Verbrennern als auch bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die Anzahl an Werkstätten, die bislang zur Installation der Geräte ermächtigt wurden, ist italienweit überschaubar. Sie befinden sich fast ausschließlich im Großraum Mailand. In Südtirol und im Trentino ist bislang keine Werkstatt eingetragen.<h3>\r\nBeschwerde über mangelnde Transparenz<\/h3>Südtirols Mechaniker fühlen sich jedenfalls im Dunkeln gelassen, betont Kfz-Mechatroniker Dietmar Mock auf Anfrage der „Dolomiten“. Er hat sich bereits bei den Kollegen in seiner Branche umgehört, die sich ebenso über mangelnde Aufklärung beklagt hätten. „Seit Monaten wird über die Regelung gesprochen“, so Mock. „Plötzlich ist sie da, aber keiner von uns weiß so recht, wie er sie nun umsetzen soll.“ Ein Rundschreiben habe bislang noch keiner erhalten. <BR \/><BR \/>Mock blickt daher skeptisch auf die Umsetzung der neuen Bestimmungen. Sowohl bei alten Fahrzeugen als auch bei neueren kann es bei der Installation des Alcolocks zu Problemen kommen – bei einigen soll der Einbau gar nicht erst möglich sein. Schließlich bindet man ein fremdes Gerät in die Fahrzeugelektronik ein. <BR \/><BR \/>„Vor allem bei Kfz mit hochmoderner Technik können dadurch Fehlermeldungen auftreten.“ Sobald alle Umstände geklärt sind, könnte sich Mock trotzdem vorstellen, die Installation des Alcolocks auch in seiner Werkstatt anzubieten.