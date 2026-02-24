<BR \/>Ab heute bestraft der Straßenverkehrskodex nicht mehr nur Trunkenheit am Steuer - er versucht, diese zu verhindern. Das Alcolock ist ein Alkoholmessgerät, das mit der Zündung des Autos verbunden ist. Bevor der Schlüssel gedreht werden kann, muss geblasen werden. Erkennt das Gerät Alkohol im Atem, startet der Motor nicht. Die Funktionsweise ist einfach. <BR \/><BR \/>Betroffen sind Fahrer, die mit einem Blutalkoholwert von über 0,8 Promille angehalten werden. Sie müssen das Gerät auf eigene Kosten für zwei Jahre einbauen lassen. <BR \/><BR \/>Diese Schwelle sollte nicht unterschätzt werden: Für eine Frau mit 55 Kilo reicht ein Doppel-Malz-Bier, um darüber zu liegen; bei einem Mann mit 65 Kilo genügen drei Gläser Wein. Bisher musste ein alkoholisierter Fahrer mit einem Bußgeld von 800 bis 3.200 Euro, einer möglichen Haft bis zu sechs Monaten, dem Führerscheinentzug von sechs Monaten bis zu einem Jahr und dem Abzug von zehn Punkten rechnen. Wer den Alcolock im Auto haben muss, fährt ab sofort jeden Tag kontrolliert. Liegt der Wert über 1,5 g\/l, verlängert sich die Pflicht auf drei Jahre, und bei Autos, die nicht dem Fahrer gehören, verdoppelt sich die Führerscheinsperre. Die Kosten belaufen sich auf rund 2.000 Euro, alles zu Lasten des Betroffenen.<BR \/><BR \/>Kommt das Auto mehrmals täglich zum Einsatz, muss der Test jedes Mal durchgeführt werden. Außerdem ist eine jährliche Kalibrierung des Geräts Pflicht: Das Alcolock ist ein Messinstrument und muss genaue Werte liefern. Wird das Auto von mehreren Personen genutzt, betrifft das auch Fahrer, die nicht sanktioniert wurden. <BR \/><BR \/>„Wer das Gerät manipuliert, riskiert doppelte Strafen“, erklärt Luigi Altamura, Leiter der Lokalpolizei Verona. Das Fahren ohne Alcolock, mit einem manipulierten oder nicht funktionierenden System wird mit einer Verwaltungsstrafe von 158 bis 638 Euro sowie mit einem Führerscheinentzug von einem bis 6 Monaten geahndet wird.<BR \/><BR \/>Die Alcolock-Maßnahme soll Rückfälle verhindern und das Risiko schwerer Unfälle senken.<BR \/><BR \/> <a href="http:\/\/www.ilportaledellautomobilista.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Liste der installierbaren Modelle, Händler und autorisierten Werkstätten.<\/a>