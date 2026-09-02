Gegen 13.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand beim Thalerhof in Aldein gerufen. Ersten Informationen zufolge ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stalls in Brand geraten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354677_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das im Stall untergebrachte Vieh konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ersten Informationen zufolge wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Derzeit versuchen die Wehrleute, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Stadel zu verhindern.<BR \/><BR \/>Neben den Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung ist auch die Berufsfeuerwehr vor Ort. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Truden, Truden - Zug San Lugano, Radein, Aldein, Neumarkt, Petersberg, Montan und Holen. Der Einsatz ist derzeit immer noch in vollem Gange. Die Rauchschwaden sind weithin sichtbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354680_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354683_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>