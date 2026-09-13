<BR \/>Um 23.19 Uhr wurden die Feuerwehren Holen, Aldein, Neumarkt, Petersberg und Montan sowie die Berufsfeuerwehr alarmiert: In Aldein war ein Sägewerk in Brand geraten. <BR \/><BR \/>Wenige Minuten später war das Feuer aus großer Entfernung sichtbar. Der Einsatz dauerte die ganze Nacht an – in der Folge wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Truden, Radein, Truden-Zug San Lugano, Deutschnofen, Auer und Altrei alarmiert. Zur Unterstützung wurde auch die Feuerwehr Cavalese angefordert. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge ist die Zimmerei Pitschl im Messnerweg in Aldein entlang der Aldeiner Landesstraße in Brand geraten. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Die Flammen griffen außerdem auf ein Waldstück über – den Einsatzkräften gelang es dort, ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. <BR \/><BR \/>Das Sägewerk brannte vollständig aus – verletzt wurde laut Informationen der Rettungskräfte niemand. Der Einsatz bzw. die Nachlöscharbeiten laufen noch. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden. <BR \/><\/i>