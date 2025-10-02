Der Alarm wurde kurz nach 13 Uhr ausgelöst: Im Weiler Lerch oberhalb von Aldein prallten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge zusammen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220208_image" \/><\/div>\r\nDabei wurde eine Person, die Lenkerin eines Pkws, leicht verletzt. Sie wurde in das Bozner Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Bei dem zweiten beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen Schülerbus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich drei Schüler in dem Wagen. Die Kinder und der Fahrer blieben unverletzt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Aldein, die Carabinieri von Aldein, das Weiße Kreuz Deutschnofen und der Straßendienst. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220211_image" \/><\/div>\r\n