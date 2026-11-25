Der Bautrupp mit Vorarbeiter Michael Helfer hat kurz oberhalb der Staatsstraße eine Rückhaltesperre aus Stahlbeton errichtet, sie ist 57 Meter lang und am Auslauf 6 Meter hoch. Das neue Becken kann rund 25.000 Kubikmeter Material zurückhalten, das der Aldeinerbach und der Petersbergerbach bei Unwetterereignissen anschwemmen.<BR \/><BR \/>„Die Arbeiten mussten mit besonderer Vorsicht ausgeführt werden, da sie im Bereich der Tunnelbaustelle Branzoll erfolgten“, berichtet Bauleiter Hansjörg Prugg vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd. Im Zuge des Projekts wurde auch eine bestehende Schwelle abgebrochen und neu errichtet. Die Bauarbeiten begannen im Februar und sind nun abgeschlossen. Das Projekt hat Claudio Volcan vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd ausgearbeitet.<BR \/><BR \/>Die neue Rückhaltesperre ergänzt die bereits umgesetzten Maßnahmen: Von 2023 bis 2025 wurden in der Nähe des Fischerteichs Retentionsbecken für Wasser errichtet. In den Jahren 2022 und 2025 wurde zudem in zwei Maßnahmen der Abflussquerschnitt des Aldeinerbaches ober- und unterhalb der Eisenbahn vergrößert (LPA hat berichtet). Während das Retentionsbecken Wasser vorübergehend speichert, hält das neue Becken angeschwemmtes Material zurück.