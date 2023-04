Alessandro Urzì: Maßnahmen gegen Raubtiere gefordert

Wie Urzì in einer Presseaussendung betont, brachte er in der Abgeordnetenkammer in Rom bereits mehrere Vorschläge ein. Er fordert unter anderem die Legalisierung von Abwehrsprays gegen Bären. Solche seien in Italien verboten, sollten laut Urzì jedoch in Gebieten, in denen es Großraubtiere gibt, erlaubt werden.Dabei handelt es sich um wesentlich stärkere Sprays als herkömmliche Pfeffersprays. In großen internationalen Naturparks seien diese bereits erlaubt, so Urzì. Die Sprays seien demnach ein geeignetes Verteidigungsmittel gegen Raubtiere – für den Fall der Fälle.Das Problem müsse jedoch „an der Wurzel gepackt werden“. Das Life-Ursus-Projekt sei mittlerweile aus dem Ruder gelaufen. Die mehr als 100 Bären stellen ein großes Problem für die Landwirtschaft und auch den Tourismus dar. Urzì fordert, dass Problembären zum Abschuss freigegeben werden.