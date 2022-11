Alessia Piperno im Iran wieder freigelassen

An ihrem 30. Geburtstag in Teheran festgenommen

Festnahme im Zusammenhang mit Protesten im Iran

Der Freilassung seien „intensive diplomatische Arbeiten“ vorausgegangen, für die sich die Regierungschefin bei den zuständigen Behörden bedankte.Die Römerin Alessia Piperno war am 28. September, ihrem 30. Geburtstag, in Teheran festgenommen und im Anschluss in das berüchtigte Gefängnis von Ewin gebracht worden (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Festnahme dürfte im Zusammenhang mit den fortwährenden Protesten im Iran gestanden haben. Die Angehörigen der Frau beteuerten im Anschluss aber, dass sich Piperno nicht an den Demonstrationen beteiligt habe.Das Außenministerium teilte zuletzt mit, dass es der Italienerin in dem Gefängnis den Umständen entsprechend gut gehe.