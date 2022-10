Alexandra Elena mit 2 Hammer-Schlägen auf den Kopf getötet

Avni Mecja (rechts) soll Alexandra Elena mit 2 Schlägen auf dem Kopf getötet haben. - Foto: © privat

Auch Eifersucht habe eine Rolle gespielt

Es gab bereits ein Annäherungsverbot

Am heutigen Donnerstag wurde Avni Mecja im Bozner Gefängnis Haftrichter Emilio Schönsberg vorgeführt. Wie berichtet, wurde die 35-jährige Alexandra Elena tot in ihrer Wohnung in der Bozner Trieststraße aufgefunden (mehr dazu lesen Sie hier). Der 27-jährige Mecja hatte die Tat bereits vorab in einem rund 6-stündigen Verhör gestanden. Laut Verteidiger Massimo Dal Ben sei Avni Mecja sehr niedergeschlagen und bereue seine Tat.Mecja soll nun in das Gefängnis von Trient überstellt werden und darf voraussichtlich Besuch von seinen Eltern und Verwandten erhalten.Die Autopsie bestätige indes, dass Alexandra Elena durch 2 Schläge mit einem Steinhammer auf den Kopf getötet wurde.Dem Streit zwischen Alexandra Elena und Avni Mecja am Sonntag sei eine schwierige und konfliktreiche Beziehung vorangegangen. Auch Eifersucht habe eine Rolle gespielt. Einzelheiten könne er aber noch nicht nennen, da die Ermittlungen laufen, so Anwalt Massimo Dal Ben.Er hoffe, dass das Geständnis seines Klienten die Strafe abmildere.Avni Mecja war vor 2 Jahren wegen sexueller Nötigung und Misshandlung zu 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Alexandra Elena hatte aber beschlossen, trotz eines Annäherungsverbots zu ihm zurückzukehren.