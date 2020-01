Alexandra Marsoner stirbt mehr als 8 Jahre nach Verkehrsunfall

Sie war am 8. Oktober 2011 in der Früh mit ihrem Fiat Punto auf regennasser Fahrbahn frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gleicher Bauart geprallt und hatte sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.





Sie wurde damals in die Intensivstation des Bozner Krankenhauses gebracht und, als sie außer Lebensgefahr war, ins Pflegeheim St. Anna nach Lana überstellt.Der Trauergottesdienst und die Verabschiedung von Alexandra Marsoner beginnen am Dienstag um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Naturns.

