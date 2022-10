Alexandra mit Steinhammer erschlagen

„Komplex und konfliktbeladen“

Dabei handelt es sich – wie Avni Mecja (27) bei seinem Geständnis gegenüber den Ermittlern ausgesagt haben soll – um einen Steinhammer, der in der Wohnung in einer Werkzeugkiste aufbewahrt wurde.Im Rahmen der Autopsie wird jetzt abgeklärt, von wie vielen Schlägen mit dem Maurerwerkzeug Alexandra Mocanu getroffen wurde. Ein Schlag, der möglicherweise sofort zum Tod geführt haben könnte, soll sie am Kopf verletzt haben. Nach der Tat habe er den Hammer weggeworfen, sagte Mecja und verriet den Fahndern auch, wo. Doch die noch während des Verhörs eingeleitete Suche nach dem Hammer ist bisher ergebnislos geblieben. Wie berichtet, war der Leichnam von Alexandra Mocanu (35) am Sonntagnachmittag in der Wohnung in der Trieststraße in Bozen, wo sie mit Mecja zusammen lebte, aufgefunden worden, sie war in eine Decke gewickelt. Mecja war sofort nach der Tat ins Auto des Opfers gestiegen und hatte sich auf den Weg nach Verona gemacht, wo mehrere seiner Familienmitglieder leben. Ihnen gestand er, dass er das Land verlassen müsse, nach ihm werde schon gefahndet. Vom Flughafen Treviso flog der 27-Jährige in sein Heimatland Albanien, blieb dabei aber ständig in Kontakt mit seiner Familie und mit dem Veroneser Rechtsanwalt Massimo Dal Ben.Sowohl seine Familie als auch der Anwalt setzten alles daran, Mecja zu überzeugen, dass es besser sei, sich den italienischen Behörden zu stellen. Und es gelang: Mecja setzte sich am Montag wieder in den Flieger, landete in Verona und wurde dort sowohl von seinem Anwalt als auch von den Polizeibeamten der Bozner Fahndungseinheit in Empfang genommen.In dem Verhör in der Bozner Staatsanwaltschaft, das bis kurz nach 3 Uhr Früh andauerte, soll Mecja ausführlich über seine Partnerschaft mit Alexandra Mocanu gesprochen haben. Als Motiv für den Streit, der der Tat vorausging, soll der 27-Jährige Eifersucht genannt haben.Laut Verteidiger Dal Ben sei die Beziehung zwischen Mocanu und Mecja „schon seit langem komplex und konfliktbeladen“ gewesen. Dal Ben vertritt Mecja bereits in einem noch behängenden Strafverfahren wegen Misshandlungen. Dieses war in Verona nach einer Anzeige von Alexandra Mocanu eingeleitet worden – zu einer Zeit, als die beiden noch dort wohnten. In zweiter Instanz war Mecja dabei zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig, die Entscheidung des Kassationsgerichtes steht noch aus.Im Zuge des Verfahrens war Avni Mecja auch mit einer Aufenthaltspflicht in Bozen belegt worden, damit sollte verhindert werden, dass er nach Verona zu Alexandra Mocanu zurückkehrte. Und auch als die Auflage auslief, blieb der 27-Jährige in Bozen, da er hier inzwischen eine Wohnung und Arbeit im Baugewerbe gefunden hatte.Noch zu klären bleibt indes, was dazu führte, dass Alexandra Mocanu schließlich auch nach Bozen kam und mit Avni Mecja zusammenzog. Gegen diesen war nämlich in der Zwischenzeit ein Annäherungsverbot an Alexandra Mocanu verhängt worden. Mecja hätte demnach aufgrund dieser richterlichen Verfügung die erneute räumliche Nähe gar nicht akzeptieren dürfen – eine Nähe, die offenbar beiden nicht gut tat.Nachbarn berichteten den Ermittlern, dass sehr oft zu hören war, wie sich das Paar in der Wohnung im 5. Stock heftig stritt. So auch am Samstagabend. Gegen 21 Uhr wollen mehrere Nachbarn einen Streit gehört haben, dann, wie Schubladen hektisch aufgerissen und wieder zugeworfen wurden und einen dumpfen Schlag, der klang, als ob etwas Schweres umfällt oder zu Boden gestoßen wird, und schließlich nur noch Stille.Die Bozner Staatsanwaltschaft wirft Avni Mecja Mord vor – erschwert durch den Umstand, dass das Opfer seine Lebensgefährtin war. Dafür droht ihm lebenslange Haft. Morgen wird Mecja Haftrichter Emilio Schönsberg vorgeführt. Dieser wird über die Bestätigung der Festnahmeverfügung entscheiden und ob Mecja in vorbeugender Verwahrungshaft im Bozner Gefängnis bleibt.