Bürgermeister Claudio Corrarati zeigte sich irritiert und fühlt sich übergangen. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider glaubt trotzdem an eine baldige Entscheidung.<BR \/><BR \/>Seit Jahrzehnten wartet Bozen auf den Hörtenberg-Tunnel als Umfahrung, der Verkehr von der Stadt fernhält. Nach sehr langem Warten stehen jetzt zwei mögliche Trassen fest. Für das Land und die Gemeinde Bozen steht eine wichtige Entscheidung an. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Da es noch ein paar offene Fragen gibt, sollte es eigentlich ein Folgetreffen mit der Gemeinde Bozen geben, um eine gemeinsame Position zu definieren. Leider ist das jetzt so gelaufen“, erklärte Landesrat Daniel Alfreider am Freitag gegenüber Südtirol Online. Fakt sei, dass das Projekt weitergehe. „Wir werden zu gegebener Zeit alle Informationen veröffentlichen. Dann wird auch deutlich, wie detailliert die Planer gearbeitet haben, um alle offenen Fragen zu beantworten.“ Für ein so großes Projekt sei dies notwendig, um alle Informationen zu haben und dann die richtige Entscheidung zu treffen. <h3>\r\n„Es gibt jetzt keine offenen Punkte mehr“<\/h3>„Bozen braucht eine Umfahrung. Das Wichtigste ist jetzt, dass eine definitive Trasse ausgewählt wird, damit das Projekt in Richtung Baustelle geht“, betonte Alfreider. Mit der Gemeinde Bozen werde es weitere Treffen geben, er glaube auch schon in den kommenden Tagen, denn einige Themen seien noch zu besprechen. „Mehrere Freiberufler und Landestechniker haben bei der Analyse aller Varianten eine Riesenarbeit geleistet, auch was die Auswirkungen auf das Grundwasser und den Verkehr betrifft. Das Bauen in einem sensiblen Gebiet wie dem Bozner Talkessel kann man nicht oberflächlich angehen. Deshalb haben die Planer auch mehr Zeit für die Analysen gebraucht, die jetzt aber vorliegen. Es gibt keine offenen Punkte mehr. Jetzt gilt es, definitiv zu entscheiden, welche Lösung für Bozen die idealste ist. Diese müssen wir dann umsetzen“, unterstrich der Landesrat.<h3>\r\n„Eine Variante ist verkehrstechnisch ideal“<\/h3>Dass es Diskussionen gebe, wenn es konkret werde, sei ganz normal, sagte Alfreider. „Wichtig ist, dass man diskutiert, dann aber entscheidet. Wir wünschen uns, dass die nächsten Schritte so schnell wie möglich über die Bühne gehen, damit bald schon die Baustellen beginnen können. Wenn man bauen will, muss man auch zu Entscheidungen stehen.“<BR \/>Eine Verzögerung der Entscheidung befürchte er nicht, so Alfreider. Aber alle Informationen lägen vor, sodass Land und Gemeinde eine Entscheidung treffen könnten. <BR \/><BR \/>„Ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung in Kürze getroffen werden kann“, so Alfreider, „dann kann man schon in Richtung Realisierungsphase gehen. Wenn alle dafür sind, dass man baut, haben wir jetzt die Voraussetzungen dafür. Wenn man nicht überzeugt ist, dass man das will, ist das natürlich was anderes. Aber das glaube ich nicht. Bis jetzt hatte ich nicht diesen Eindruck. Ich glaube, dass alle davon überzeugt sind, dass es den Hörtenberg-Tunnel braucht.“ Er hoffe, dass eine Entscheidung vor Jahresende falle.<BR \/><BR \/>Auf die Frage, ob das Land eine bevorzugte Trasse habe, antwortete der Landesrat: „Unserer Meinung nach ist es für Bozen das Wichtigste, dass man eine Trasse wählt, die so viel Verkehr wie möglich von der Stadt wegnimmt. Das ist natürlich die Variante, die näher an der Stadt ist, also jene im Bereich des Kreisverkehrs am Bozner Boden. Sie wäre verkehrstechnisch ideal.“ Bautechnisch sei diese Lösung natürlich allerdings schwieriger. „Als Ingenieur wäre die Variante auf Höhe der Mila leichter umzusetzen. Allerdings ist dann nicht unbedingt gewährleistet, dass weniger Verkehr durch Bozen fährt“, sagte Landesrat Alfreider.