Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Josef-Weingartnerstraße, auf der Höhe des Getränkemarkts „Nägele“. Aus bisher unbekannter Ursache waren ein Linienbus und ein Auto des Typs „VW Golf“ in einen Unfall verwickelt worden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unbekannt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322562_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Pkw-Lenkerin kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon und blieb ersten Angaben zufolge unverletzt. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Algund und Meran sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322565_image" \/><\/div>