Nach einem über den Notruf 112 gemeldeten Vorfall griffen Beamte der Station Meran ein und stellten die Beteiligten noch vor Ort. Den Ermittlungen zufolge wurde ein 16-jähriger Jugendlicher, der in Begleitung eines Freundes unterwegs war, von dem Trio abgefangen und an einen abgelegenen Ort in der Nähe des Zentrums gedrängt.<BR \/><BR \/>Dort kam es zu einem physischen Übergriff: Ein 17-Jähriger aus der Gruppe verletzte das Opfer durch Tritte und Faustschläge. So erbeutete die Gruppe die Brieftasche des 16-Jährigen, in der sich ein Bargeldbetrag von fünf Euro befand.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten bei dem 17-jährigen Haupttäter zudem eine geringe Menge Haschisch. Diese wurde beschlagnahmt, was eine zusätzliche Meldung an das Regierungskommissariat wegen Drogenbesitzes zur Folge hatte.<BR \/><BR \/>Gegen das Trio wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Raubes unter erschwerenden Umständen erstattet.