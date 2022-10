Algund: Große Trauergemeinde verabschiedet Altdekan Heinrich Ganthaler

Altdekan Heinrich Ganthaler ist am Welttag der Senioren gestorben. - Foto: © fm

„Heinrich Ganthaler wurde am 7. Dezember 1933 in Burgstall geboren und hatte nach seinem Abschluss der Pflicht- und Oberschule zunächst Tierarzt werden wollen“, erinnerte Prof. Luis Gurndin in seiner Predigt. Dann habe Ganthaler aber seine Berufung zum Seelenheil der Menschen erkannt.Priester Luis Gurndin würdigte Ganthalers Fähigkeiten, alle Altersgruppen anzusprechen und erinnerte an die Naturverbundenheit des ehemaligen Dekans von Klausen und Deutschnofen, der bis zu seinem Tod Seelsorger von Tscherms war.Nach dem Pontifikalrequiem wurden die sterblichen Überreste Ganthalers, der mehr als 6 Jahrzehnte lang Priester war, in einem langen Kondukt zum Algunder Friedhof geleitet.Dort wurde der beliebte Altdekan und Träger des Verdienstkreuzes des Landes Tirol von dieser Welt verabschiedet und im Familiengrab bestattet.