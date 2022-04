Algund ist eine „kinderfreundliche Gemeinde“

Der VKE, Verein für Kinderspielplätze und Erholung EO, zeichnet seit1994 jährlich eine Südtiroler Gemeinde als die „KinderfreundlicheGemeinde“ aus. Dabei werden herausragende Initiativen von SüdtirolerGemeinden in der Gestaltung von Frei- und Spielflächen für Kinder und Jugendliche sowie deren Einsatz für das Kinderrecht auf Spiel und Erholung ausgezeichnet.Für das Jahr 2022 hat die Jury die Gemeinde Algund ausgewählt. Am Mittwochnachmittag erfolgte schließlich die Prämierung.Hier die wichtigsten Daten und Fakten zu den aktuellen Infrastrukturen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien in Algund:• insgesamt 8 Kinderspielplätze und 2 Kindergärten mit Freiflächen für ca. 5000 Einwohner.• Realisierung und Ausbau einer 2,5 ha großen Freizeitzone, die als generationenübergreifende Freizeitanlage in einem Beteiligungsverfahren geplant wurde mit einem großen Spielplatz, besonderen und attraktiven Geräten, großer WasserSand-Spielmulde, Minigolf, Filzgolf und Beachvolleyplatz mit 2 Feldern• Umbaumaßnahmen im Lido zum Thema: „Zurück zum Wasser“ in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Wildbachverbauung• offene, jederzeit zugängliche Pausenhöfe von Grund- und Mittelschule mit 2 Ballspielplätzen und einer Skateanlage• mehrjähriges Projekt „Sichere Schulwege“ - verkehrsfreier Platz vor der Grundschule - Realisiereung eines Info-Blattes mit Schulwegplan!• Einsatz für Fahrradwege und Fahrrad-Mobilität - Interreg-Projekt PRO-BIKE• verschiedene Formen der Kinderbetreuung, Kindertagesstätte,Tagesmütter und -väter, Spielgruppen, Kindertreff, Nachmittagsbetreuung der GrundschülerInnen -SOS-Zebra• jährliches Baumfest in Aschbach- Walderlebnisweg in Aschbach• Boulderanlage im Freien für Kinder. Jugendliche und Erwachsene