Der Vorfall hatte sich am vergangenen 22. März ereignet. Die 72-jährige Frau war gerade dabei, mit ihrem Auto vom Parkplatz neben der Seilbahnstation Mitterplars auf die Straße einzubiegen, als ein weißes Fahrzeug aus Oberplars kommend sie kreuzte. Sie ließ ihm die Vorfahrt – und beobachtete wenig später, dass derselbe Wagen in der Nähe der Sennerei Algund am Straßenrand zum Stehen gekommen war. <BR \/><BR \/>Beim Vorbeifahren hörte die Frau ein metallisches Geräusch, woraufhin der Fahrer des weißen Autos wieder in die Straße einbog, die Frau für eine Weile verfolgte und anschließend zum Anhalten zwang. <BR \/><BR \/>Mit der Behauptung, sie hätte den Spiegel an seinem Fahrzeug beschädigt, forderte er mehrmals die Zahlung von 500 als Schadensersatz. Auch versuchte er, sein Opfer zu überreden, einen Geldautomat aufzusuchen, und ließ schlussendlich erst von ihr ab, als sie ihm 250 Euro aus ihrer Brieftasche gab. <BR \/><BR \/>Tags darauf erstattete die Frau Anzeige bei den Carabinieri von Algund, welche umgehend die Ermittlungen aufnahmen. Auch dank der Aufzeichnungen einiger Überwachungskameras konnte der Täter schließlich ausfindig gemacht und angezeigt werden. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren.