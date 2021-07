Ein folgenschwerer Traktorunfall hat sich am Dienstagabend um 18.30 Uhr am Plonerhof in Algund ereignet: Ein junger Mann verlor dabei sein Leben.Weder Notarzt noch Rettungsdienst konnten noch etwas für ihn tun. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Algund und Meran.

stol