von Florian Mair<BR \/><BR \/>Herta Laimer war gestern mit ihrem Fiat Panda von Mitterplars abwärts unterwegs, als kurz vor der Sennerei am Straßenrand ein größeres weißes Fahrzeug stand. „Meine Mutter fuhr daran vorbei und hörte plötzlich ein Geräusch“, sagt Tochter Manuela Pöder.<BR \/><BR \/>Sekunden später wurde Laimer genau von diesem weißen Fahrzeug überholt. Die Insassen – zwei italienischsprachige Männer – forderten sie auf, am Straßenrand anzuhalten. Dann konfrontierten sie die 72-jährige Algunderin mit dem Vorwurf, sie habe mit ihrem Panda das weiße Fahrzeug gerammt. Die Unbekannten zeigten auf eine Delle und behaupteten, dass Laimer diesen Schaden verursacht habe.<BR \/><BR \/>Die 72-Jährige entgegnete, dass sie ein Geräusch gehört habe. Sie könne es sich aber nicht vorstellen, dass sie die Verursacherin sei. Die Männer ließen jedoch nicht locker und verlangten 500 Euro. Sie hätten sie sogar zu einem Bankomatschalter begleitet, was Laimer aber ablehnte. <BR \/><BR \/>In ihrer Geldtasche hatte Laimer 250 Euro. „Aus Angst, denn vor allem einer der Männer war groß und muskulös, händigte sie ihnen die 250 Euro aus“, sagt Pöder. Laimer fuhr nach Hause, wo ihr klar wurde, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Sie hat Anzeige gegen Unbekannt bei den Carabinieri erstattet. <BR \/><BR \/>Pöder fordert mehr Sicherheit in Algund. Bürgermeisterin Alexandra Ganner sagt: Die Kleinkriminalität sei überall gefühlt gestiegen, man sei bemüht, die Sicherheit zu erhöhen, habe aber fast keine Handhabe; zuständig sei die Polizei.