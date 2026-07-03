<BR \/>Erst gestern berichteten die Carabinieri von drei 16-Jährigen, die in Meran zwei Gleichaltrige überfallen und ihnen das Geld geraubt haben sollen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-zwei-16-jaehrige-nach-raubueberfall-angezeigt-dritter-gesucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu hier<\/a>). Ein ähnlicher Vorfall habe sich im April dieses Jahres im Shoppingcenter „Algo“ in Algund zugetragen, wie die Behörden am heutigen Freitag mitteilen. <BR \/><BR \/>Auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie sich die mutmaßlichen Täter – zwei 15-Jährige, wohnhaft im Raum Meran – ihrem zwei Jahre jüngeren Opfer nähern. Sie sollen dem 13-Jährigen gedroht und ihn dazu aufgefordert haben, ihnen Geld zu geben.<BR \/><BR \/>Als sich das mutmaßliche Opfer entschieden weigerte und versuchte, die Flucht zu ergreifen, sollen ihn die beiden 15-Jährigen gewaltsam weggestoßen und ihm das Portemonnaie entrissen haben. Sie nahmen die 2,50 Euro, die sich darin befanden, und gingen ihres Weges, ohne Spuren zu hinterlassen.<h3>\r\nKleidung hat die mutmaßlichen Täter verraten<\/h3>Kurze Zeit später traf eine Streife der Carabinieri am Tatort ein, die sich zunächst um das mutmaßliche Opfer kümmerte und anschließend die Fahndung nach den beiden 15-Jährigen aufnahm – vorerst jedoch ohne Erfolg. <BR \/><BR \/>Als das junge Opfer Anzeige erstattete, leiteten die Carabinieri umfangreiche Ermittlungen ein. Der entscheidende Durchbruch gelang wenige Tage später: Bei einer Routinekontrolle stießen die Ordnungshüter auf die beiden Verdächtigen. Ihre Kleidung, die den Aufnahmen der Überwachungskameras zufolge exakt dieselbe wie am Tag des Überfalls war, hatte die beiden verraten. <BR \/><BR \/>Nach genauerer Untersuchung und der Identifizierung durch das Opfer konnten sich die Carabinieri sicher sein, dass es sich um die gesuchten 15-Jährigen handelte. Sie wurden wegen gemeinschaftlich begangenem schweren Raub auf freiem Fuß bei der Bozner Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt.