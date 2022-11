Algunder Christkindlmarkt: Weihnachtszauber im Gartendorf

Die Aussteller bieten originelle, große und kleine Geschenkideen an und die Gastronomiestände, die von diversen Algunder Vereinen bewirtschaftet werden, verwöhnen Euch mit heiß dampfenden Getränken, traditionellen Leckereien, duftenden Weihnachtsplätzchen und hausgemachte Spezialitäten, so eine Aussendung des Tourismusvereins Algund.Für eine ganz besondere weihnachtliche Atmosphäre sorgt die musikalische Umrahmung mit Südtiroler Musikern und Chören an jedem Samstag- und Sonntagabend. Darüber hinaus wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten, mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm an jedem Freitag und einer traditionellen Showküche an den Samstagabenden.„Freut Euch auf eine familiäre Atmosphäre, ein großes Lebkuchenhaus, einen Eislaufplatz für die kleinen und großen Besucher und weihnachtlich geschmückte Verkaufsstände mit Geschenkideen und regionalen Köstlichkeiten, die Euer Herz erwärmen“, steht in der Aussendung.