Alitalias Nachfolgerin bricht Verhandlungen mit Gewerkschaft

Die Bedingungen für eine Einigung seien nicht vorhanden, schrieb ITA in einer Presseaussendung. Die neue Gesellschaft will am 15. Oktober mit circa 2800 Mitarbeitern den Flugbetrieb aufnehmen. Derzeit beschäftigt die Alitalia 11.000 Personen.Der ITA-Verwaltungsratspräsident Alfredo Altavilla beklagte „die Unmöglichkeit einer Einigung“ mit den Gewerkschaften wegen des „Fortbestehen rein formaler Vorurteile, die nichts mit dem Unternehmensplan zu tun haben“.„Die Regierung ist völlig abwesend und es ist rücksichtslos, all diese Menschen dem Risiko auszusetzen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die sozialen Spannungen nehmen zu, ich weiß nicht, ob die Regierung sich dessen bewusst sind“, sagte der Chef des Gewerkschaftsverbands Filt CGIL, Fabrizio Cuscito, nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der ITA. „Wir fordern von der Regierung die sofortige Einberufung eines Treffens. Wir können nicht länger zögern, wir bewegen uns auf einen Punkt zu, an dem es kein Zurück mehr gibt“, fügte er hinzu.Aus Protest gegen die gescheiterten Gespräche blockierten einige Alitalia-Mitarbeiter die Autobahnstrecke unweit des Flughafens Rom Fiumicino. Sie demonstrierten außerdem vor dem Sitz ITAs im römischen Viertel EUR.ITA startete dieser Tage mit der Einstellung des Personals. 30.000 Bewerbungen trafen auf der Online-Plattform der Gesellschaft für die Besetzung der 2800 Jobs bei der neuen Airline ein. 7200 Bewerbungen kamen von Alitalia-Beschäftigten.Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der neuen Airline soll bis 2025 auf 5750 steigen, geht aus der Mitteilung hervor, die das Unternehmen den Gewerkschaften übermittelt hat. Eine spätere Aufstockung des Personalstands werde von der Marktentwicklung abhängen. Gegen den Personalabbau bei der neuen Airline haben die Gewerkschaften für den 24. September einen Streik in der Luftfahrtbranche ausgerufen.

apa/dpa/stol