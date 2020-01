Alko-Lenker tötet 2 Frauen an der Adria

Auf der Landesstraße 360 "Arceviese" in Senigallia wurden in der Nacht auf Montag 2 Frauen angefahren und getötet.





Die beiden Frauen im Alter von 34 und 40 Jahren aus Pesaro haben die Diskothek "Megà" gerade verlassen und gingen am Straßenrand entlang, als sie von einem alkoholisierten Lenker angefahren wurden. Die Körper der Frauen wurden in ein Feld am Straßenrand geschleudert. Rettungseinheiten versuchten eine Stunde lang, die Frauen wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.Der Fahrer aus Senigallia wurde, nachdem der Alkoholtest durchgeführt worden war, von der Polizei von Ancona sofort festgenommen.

ansa/stol