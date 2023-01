Alkohol am Steuer: Bei Kontrollen schlägt das Messgerät an

Bei einem der beiden wurde zudem ein positiver Kokainbefund festgestellt. Die am Straßenrand entnommenen Proben wurden an das Zentrum für forensische Toxikologie in Rom geschickt.Bei einer Verkehrskontrolle in der vergangenen Woche in Bozen wurde ein junger Autofahrer kontrolliert, der gerade seinen Führerschein gemacht hatte. Der junge Mann, der einen Wert von weniger als 0,5 Milligramm pro Liter aufwies, muss ebenfalls mit einem Nachspiel rechnen: Fahrer, die jünger als 21 Jahre sind oder den Führerschein der Klasse B seit weniger als 3 Jahren besitzen, dürfen keinen erhöhten Alkoholwert haben – wie gering dieser auch sei.