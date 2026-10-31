Artikel 186 der italienischen Straßenverkehrsordnung (Codice della Strada), die im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 285 vom 30. April 1992 geregelt ist, sieht je nach festgestelltem Alkoholwert unterschiedliche Strafen vor.<BR \/><BR \/>Bei einem Alkoholgehalt von <b>mehr als 0,5 bis einschließlich 0,8 Promille<\/b> ist eine Verwaltungsstrafe vorgesehen, verbunden mit einem Führerscheinentzug von drei bis sechs Monaten. Bei <b>mehr als 0,8 Promille<\/b> handelt es sich hingegen um eine Straftat. Neben einer Geld- und Haftstrafe droht auch die Aussetzung der Fahrerlaubnis.<BR \/><BR \/>In besonders schweren Fällen, bei einem Alkoholgehalt von <b>mehr als 1,5 Promille<\/b>, sieht Artikel 186 Absatz 2 Buchstabe c eine Geldstrafe zwischen 1.500 und 6.000 Euro, eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr sowie einen Führerscheinentzug von einem bis zwei Jahren vor.<BR \/><BR \/>Im Falle einer Verurteilung oder einer Strafzumessung auf Antrag der Parteien (Patteggiamento) ist zudem die Einziehung des Fahrzeugs vorgesehen, sofern dieses nicht einer Person gehört, die an der Straftat unbeteiligt ist. Unter bestimmten gesetzlich festgelegten Voraussetzungen kann auch der endgültige Entzug der Fahrerlaubnis angeordnet werden.<h3>\r\nMedizinische Untersuchungen und psychologische Gutachten<\/h3>Zu den strafrechtlichen Konsequenzen kommt eine Reihe medizinischer Untersuchungen hinzu, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und für die Betroffenen mit erheblichem Aufwand verbunden sein können.<BR \/><BR \/>Artikel 186 Absatz 8 sieht vor, dass der Präfekt eine ärztliche Untersuchung des Fahrers anordnet, um festzustellen, ob die für das Führen eines Fahrzeugs erforderlichen körperlichen und psychischen Voraussetzungen weiterhin gegeben sind.<BR \/><BR \/>Dieses Verfahren kann Blutuntersuchungen, Untersuchungen bei der örtlichen Ärztekommission (Commissione Medica Locale), fachärztliche Abklärungen sowie Untersuchungen bei den Diensten für Abhängigkeitserkrankungen umfassen.<BR \/><BR \/>In Südtirol können darüber hinaus Gespräche mit auf Verkehrssicherheit spezialisierten Psychologen, psychodiagnostische Untersuchungen und Kurse zur Wiedererlangung der Fahreignung vorgesehen sein. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Bewusstsein für die Gefahren des Alkoholkonsums im Straßenverkehr zu schärfen und eine Wiederholung gefährlicher Verhaltensweisen zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Wiedererlangung des Führerscheins kann daher zusätzliche Überprüfungen und längere Wartezeiten mit sich bringen. Unter Umständen wird die Fahreignung zunächst nur für einen begrenzten Zeitraum bestätigt und an weitere Kontrollen geknüpft.<h3>\r\nNeue Vorschriften: Alkoholverbot und Alcolock<\/h3>Mit dem Gesetz Nr. 177 vom 25. November 2024 wurden durch Artikel 186 Absatz 9-ter zusätzliche Vorschriften eingeführt.<BR \/><BR \/>Für Autofahrer, die wegen Fahrens mit einem Alkoholgehalt von <b>mehr als 0,8 Promille<\/b> verurteilt wurden, sieht die Regelung vor, dass auf in Italien ausgestellten Führerscheinen bestimmte Schlüsselzahlen eingetragen werden.<BR \/><BR \/>Diese verpflichten die Betroffenen, vor dem Fahren vollständig auf Alkohol zu verzichten und ausschließlich Fahrzeuge zu benutzen, die mit einem sogenannten Alcolock ausgestattet sind.<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um eine technische Vorrichtung, die das Starten des Motors verhindert, wenn in der Atemluft des Fahrers Alkohol festgestellt wird.<BR \/><BR \/>Je nach Schwere der Straftat gelten diese Einschränkungen für mindestens zwei beziehungsweise drei Jahre. Die Frist beginnt mit der Rückgabe des Führerscheins nach der Verurteilung.<h3>\r\nEintrag ins Strafregister möglich<\/h3>Vorsicht ist auch hinsichtlich der Folgen für das Strafregister geboten.<BR \/><BR \/>Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung kann zu einem Eintrag ins Strafregister führen. Dieses wird durch das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 313 vom 14. November 2002 geregelt.<BR \/><BR \/>Ein solcher Eintrag kann sich unter bestimmten Umständen auf das Berufsleben oder auf Verwaltungsverfahren auswirken.<BR \/><BR \/>Wie lange die Einträge bestehen bleiben und in welchen Strafregisterauszügen sie aufscheinen, hängt von den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab.<h3>\r\nGemeinnützige Arbeit statt Geld- und Haftstrafe<\/h3>Artikel 186 Absatz 9-bis sieht außerdem die Möglichkeit vor, unter bestimmten gesetzlich festgelegten Voraussetzungen Geld- und Haftstrafen durch gemeinnützige Arbeit zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass der Fahrer keinen Verkehrsunfall verursacht hat.<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um unbezahlte Tätigkeiten zugunsten der Allgemeinheit, die vorzugsweise im Bereich der Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung ausgeübt werden sollen.<BR \/><BR \/>Die Arbeiten können unter anderem bei öffentlichen Einrichtungen, Freiwilligenorganisationen und spezialisierten Einrichtungen zur Bekämpfung von Suchterkrankungen geleistet werden.<BR \/><BR \/>Wird die gemeinnützige Arbeit erfolgreich abgeschlossen, kann der Richter die Straftat für erloschen erklären, die Dauer des Führerscheinentzugs halbieren und eine gegebenenfalls angeordnete Einziehung des Fahrzeugs aufheben.<BR \/><BR \/>Das Erlöschen der Straftat führt allerdings nicht automatisch dazu, dass die entsprechenden Einträge aus dem Strafregister gelöscht werden.<h3>\r\nWenn es zu einem Verkehrsunfall kommt<\/h3>Noch schwerwiegender sind die Konsequenzen, wenn ein alkoholisierter Fahrer einen Verkehrsunfall verursacht.<BR \/><BR \/>Artikel 186 Absatz 2-bis der Straßenverkehrsordnung sieht in diesem Fall eine Verdoppelung der Strafen sowie die behördliche Stilllegung des Fahrzeugs für 180 Tage vor. Eine Ausnahme gilt, wenn das Fahrzeug einer Person gehört, die an der Rechtsverletzung unbeteiligt ist.<BR \/><BR \/>Liegt der Alkoholgehalt <b>über 1,5 Promille<\/b>, ist außerdem der endgültige Entzug der Fahrerlaubnis vorgesehen.<BR \/><BR \/>Werden bei dem Unfall andere Menschen verletzt oder getötet, können darüber hinaus die wesentlich schwerwiegenderen Straftatbestände der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr beziehungsweise der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr zur Anwendung kommen.<BR \/><BR \/>Diese sind in den Artikeln 590-bis und 589-bis des italienischen Strafgesetzbuches geregelt und ziehen deutlich härtere Strafen nach sich.<h3>\r\nWas passiert, wenn man den Alkoholtest verweigert?<\/h3>Auch in diesem Fall drohen besonders schwerwiegende Konsequenzen.<BR \/><BR \/>Artikel 186 Absatz 7 der Straßenverkehrsordnung legt fest, dass die Verweigerung der Alkoholkontrolle eine eigenständige Straftat darstellt.<BR \/><BR \/>Sie wird mit denselben Strafen geahndet wie das Fahren mit einem Alkoholgehalt in der höchsten Strafkategorie: einer Geldstrafe von 1.500 bis 6.000 Euro und einer Haftstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr.<BR \/><BR \/>Zusätzlich sind ein Führerscheinentzug von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, die Einziehung des Fahrzeugs in den gesetzlich vorgesehenen Fällen sowie die vom Präfekten angeordneten medizinischen Untersuchungen vorgesehen.<BR \/><BR \/>Wer innerhalb von zwei Jahren erneut dieselbe Straftat begeht, muss mit dem endgültigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.<BR \/><BR \/>Die Verweigerung eines Alkoholtests schützt somit keineswegs vor rechtlichen Konsequenzen. Vielmehr droht ein Strafverfahren, selbst wenn der tatsächliche Alkoholgehalt gar nicht gemessen wurde.<BR \/><BR \/>Die Folgen einer Alkoholfahrt können daher weit über den Zeitpunkt der Polizeikontrolle hinausreichen und erhebliche Auswirkungen auf das Privat-, Familien- und Berufsleben des betroffenen Fahrers haben.<BR \/><BR \/>Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gilt für angezeigte Personen die Unschuldsvermutung, bis ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit durch ein rechtskräftiges Urteil endgültig festgestellt wurde. Dies entspricht der EU-Richtlinie 2016\/343 und dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 188 vom 8. November 2021.