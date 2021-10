Alkohol am Steuer, Drogenbesitz und Unruhestifter: Carabinieri verteilen 5 Anzeigen

Bei Kontrollen im Überetsch und im Unterland wurden Dienstagnacht 3 Autolenker angehalten, die dann einen Alkoholtest durchführen mussten. Alle 3 wiesen einen erhöhten Alkoholwert auf.In Leifers wurden ein 32-jähriger Einheimischer und ein 26-Jähriger aus Bozen angehalten. Ersterer wies einen Wert von 1,65 Promille auf, der andere einen Wert von 2 Promille.Den Rekord des Abends stellte jedoch ein 58-jähriger Mann aus Eppan auf: Er wurde in Kaltern mit 2,2 Promille angehalten.Des Weiteren wurden 3 Personen aus Leifers, 24, 23, und 21 Jahre alt, im Besitz von 2 Joints und etwas Haschisch angetroffen. Die Drogen wurden konfisziert.Ebenfalls in Leifers wurden 2 Personen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung eines Beamten angezeigt und wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe verurteilt. Die beiden Männer waren um 3 Uhr morgens stark alkoholisiert auf den Straßen unterwegs. Als sie nach ihren Ausweispapieren gefragt wurden, begannen sie, die Carabinieri zu bedrohen und zu beleidigen. Die beiden Männer wurden zur Ausnüchterung nach Hause geschickt.

