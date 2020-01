Alkohol an Minderjährige: Bar in Bozen geschlossen

Das „Café Mozart“ in der Südtirolerstraße müsse für rund 10 Tage geschlossen bleiben, wie der Quästor von Bozen anordnete.





Laut einer Presseaussendung der Quästur soll es in der Bar mehrmals zum Alkoholausschank an Minderjährige gekommen sein. Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende waren unter anderem Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren beim Konsum alkoholischer Getränke erwischt worden.Wie die Quästur mitteilt stelle der Ausschank alkoholischer Getränke an Jugendliche eine Straftat dar. Dabei seien Verwaltungsstrafen bis zu 2000 Euro vorgesehen.Erst im Februar des vergangenen Jahres war der Betreiber der Bar mit einer Verwaltungsstrafe belegt worden. Auch damals soll an Jugendliche unter 16 Jahren Alkohol ausgeschenkt worden sein.

stol