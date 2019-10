Alkohol an Minderjährige verkauft: Strafe für Barkeeper in Brixen

Mit Erfolg: Kürzlich erwischten sie einen Barkeeper, der 3 offensichtlich minderjährigen Jugendlichen, ohne sie nach dem Ausweis zu fragen, 3 Bier ausschenkte, die die jungen Leute kurz zuvor bestellt hatten.





Dies war der Moment, in dem die Carabinieri einschritten. Sie kontrollierten alle Anwesenden und gaben dem Baarkeeper eine Strafe von 500 Euro.Die Strafen für den Ausschank von Alkohol an Minderjährige reichen in Italien von 250 bis 2000 Euro. In schwerwiegenden Fällen kann ein Lokal zwischen 15 Tagen und 3 Monaten geschlossen werden.

stol