Die Psychologin und Psychotherapeutin Marcella Minotti erklärt, wie Alkohol Hemmungen senkt, aggressive Reaktionen verstärkt und Gewaltsituationen unberechenbarer macht. Zugleich warnt sie davor, den Rausch des Täters als Entschuldigung zu werten und einer Frau, die getrunken hat, eine Mitschuld zuzuschreiben. Wirksame Prävention braucht deshalb frühe Hilfe, Schutz für Betroffene und eine enge Zusammenarbeit zwischen Suchtdiensten, Antigewaltzentren, Sozialdiensten und Ordnungskräften.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Wo Alkohol hinzukommt, können Konflikte schneller eskalieren und Übergriffe schwerwiegender ausfallen“, schreibt die Fachambulanz HANDS in einer Aussendung. Die Substanz wirkt direkt auf das zentrale Nervensystem: Sie senkt Hemmungen, beeinträchtigt die Impulskontrolle und erschwert es, Risiken richtig einzuschätzen. Aggressive Reaktionen können dadurch deutlich zunehmen. „Alkohol erklärt die Gewalt nicht, er verstärkt sie“, sagt Marcella Minotti. Aus Sicht der klinischen Psychologie und der Kriminologie ist diese Unterscheidung entscheidend. Alkohol kann Gewalttaten begünstigen und beschleunigen. Er rechtfertigt sie jedoch nicht. „Gewalt bleibt eine individuelle Entscheidung. Wer sie ausübt, trägt dafür die Verantwortung und kann diese nicht auf die Substanz abwälzen.“<BR \/><BR \/>Der Zusammenhang betrifft Frauen in mehrfacher Hinsicht: Sie sind besonders häufig Opfer alkoholbedingter Übergriffe. Zugleich rücken die Alkoholabhängigkeit von Frauen und deren Auswirkungen auf Beziehungen zunehmend in den Blick.<h3>\r\nTäter oft unter Alkoholeinfluss<\/h3><BR \/>Bei Gewalt in der Familie, in Paarbeziehungen und bei Übergriffen auf Frauen kann Alkohol die Häufigkeit, die Schwere und das Risiko tödlicher Folgen drastisch erhöhen. Mit steigendem Konsum werden Gewalthandlungen schwerer und unberechenbarer. Nach Angaben des italienischen Instituts für Gesundheit, Istituto Superiore di Sanità, und des Statistikamtes ISTAT spielt Alkohol in etwa einem Viertel der Paarbeziehungen eine Rolle, in denen Gewalt vorkommt. Bei 23 bis 40 Prozent der körperlichen oder sexuellen Gewalttaten durch den Partner steht der Täter unter Alkoholeinfluss. Für Notfallsituationen zeichnen die angeführten Erhebungen ein noch alarmierenderes Bild: Rund 60 Prozent der sexuellen Übergriffe und 86 Prozent der Femizide geschehen demnach unter Alkoholeinfluss. Fast die Hälfte der Gewalttäter, die einen Rehabilitationsweg beginnen, weist eine Alkoholabhängigkeit auf.<h3>\r\nUnterschiede zwischen den Geschlechtern<\/h3><BR \/>Auch die Daten des italienischen Gesundheitsministeriums zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Rund 69 Prozent der Einlieferungen in die Notaufnahme wegen akuter Alkoholvergiftung betreffen Männer. Unter den mehr als 780.000 Menschen mit schädlichem Konsum, die von den territorialen Suchtdiensten SerD betreut werden, werden zudem häufig schwere Beziehungsprobleme, Stalking, Drohungen und Körperverletzungen im häuslichen Umfeld festgestellt. Zahlenmäßig stellt der Alkoholmissbrauch von Männern damit die vorherrschende alkoholbezogene Bedrohung für die körperliche und psychische Sicherheit von Frauen dar.<BR \/><h3>\r\nVerletzlichkeit bedeutet keine Mitschuld<\/h3>Auch bei Frauen beeinträchtigt Alkohol die Wahrnehmung von Gefahren und die Einschätzung von Risiken. Natürliche Schutzmechanismen werden geschwächt, Warnsignale sind schwerer zu erkennen. Das kann die Verletzlichkeit einer Frau erhöhen. Daraus eine Mitverantwortung für erlittene Gewalt abzuleiten, ist jedoch falsch. „Eine Frau, die getrunken hat, trägt deshalb keine Mitschuld an der Gewalt gegen sie“, betont Marcella Minotti.<BR \/><BR \/><BR \/>Dennoch werde häufig mit zweierlei Maß gemessen: Einer Frau werde vorgeworfen, unvorsichtig gewesen zu sein, weil sie Alkohol konsumiert hat. Beim männlichen Täter hingegen werde der Rausch als mildernder Umstand oder als Entschuldigung ausgelegt.<BR \/><BR \/><BR \/>Gewalt beginnt nicht erst mit einer körperlichen Auseinandersetzung, sondern auch dort, wo Angst den Alltag bestimmt und der betroffenen Person die Schuld zugeschoben wird. Um den Zusammenhang zwischen Alkohol und Gewalt wirksam anzugehen, müssen Hilfsangebote ineinandergreifen. Dazu braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Suchtdiensten SerD, spezialisierten Einrichtungen wie der Fachambulanz HANDS, den Antigewaltzentren, den Sozialdiensten und den Ordnungskräften. Ein klinischer Ansatz, der mehrere Fachbereiche verbindet, kann helfen, Täter nicht länger zu entschuldigen und Opfer nicht länger zu beschuldigen. Alkohol wird dabei als Risikofaktor behandelt, der sich durch Behandlung und Prävention beeinflussen lässt. Ebenso wesentlich bleibt der Schutz der betroffenen Person.<BR \/><BR \/><BR \/>Zu den Empfehlungen für den Umgang mit gefährlichen Situationen gehört, frühe Warnsignale ernst zu nehmen. Dazu zählen Veränderungen im emotionalen Zustand des Gegenübers und erste Anzeichen wachsender Spannung. Wenn das Verhalten einer alkoholisierten Person eskaliert, wird empfohlen, räumlichen Abstand zu suchen, möglichst neutral zu kommunizieren und sich nicht auf Machtkämpfe einzulassen. Unterstützung sollten Betroffene frühzeitig bei den örtlichen Hilfsangeboten und über die landesweite Hilfenummer 1522 suchen.