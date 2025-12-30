Die Fahrzeuglenker im Alter von 52, 28 und 32 Jahren wiesen bei den Alkoholtests Werte deutlich über den gesetzlich zulässigen Grenzwerten auf. <BR \/><BR \/>Zudem zeigten die Überprüfungen klare Anzeichen einer psychophysischen Beeinträchtigung infolge des Alkoholkonsums.<BR \/><BR \/>In einem Fall missachtete ein Fahrer das Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und versuchte kurzzeitig zu flüchten, konnte jedoch wenig später gestoppt werden.<BR \/><BR \/>Gegen alle drei Lenker wurde Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer erstattet.