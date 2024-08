Alkoholfreier Biergarten auf der Wiesn undenkbar – „so a Schmarrn“

„Der bayerische richtige Ausdruck wär: so a Schmarrn“, wies Schottenhamel dahin gehende Gedankengänge zurück.Niemand sei in den Biergärten auf der Wiesn gezwungen, Alkohol zu trinken, betonte Inselkammer: „Die Leute sind letztes Jahr nicht aufs alkoholfreie Bier ausgewichen, sondern eher auf die alkoholfreien anderen Getränke .“ Der Verkauf von Süßgetränken wie Limonade und gespritztem Apfelsaft stieg demnach deutlich an.