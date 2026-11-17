Bei gezielten Verkehrskontrollen am Samstag stellte die Ortspolizei Meran zwei schwerwiegende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest.<BR \/><BR \/>Gegen 1 Uhr nachts hielten die Beamten in der Mainhardstraße ein Motorrad an, das entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf einer Einbahnstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer minderjährig war. Der junge Mann hatte einen Blutalkoholwert von 0,94 g\/l und besaß außerdem keinen Führerschein. Weitere Überprüfungen ergaben, dass das Motorrad nicht versichert und die fällige Hauptuntersuchung nicht durchgeführt worden war.<BR \/><BR \/>Am selben Tag, gegen 19 Uhr, kontrollierte die Ortspolizei in der Tobias-Brenner-Straße einen weiteren Motorradfahrer, der ebenfalls entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf einer Einbahnstraße fuhr. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer offensichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 g\/l.<BR \/><BR \/>In beiden Fällen wurden die Motorräder beschlagnahmt und die entsprechenden Verwaltungs- und Strafverfahren eingeleitet.