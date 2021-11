Alkoholisierte Nachtschwärmer: Carabinieri kontrollieren im Pustertal

Kurz nach 23 Uhr wurde in Bruneck bei einem 54-jährigen Touristen aus der Lombardei ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über einem Promille ergab. Er wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt, mit dem erschwerenden Umstand, dass er nachts unterwegs gewesen war. Sein Führerschein wurde sofort eingezogen.Einige Stunden zuvor hatte in Corvara bereits ein 50-jähriger Einheimischer seinen Führerschein abgeben müssen: Auch er hatte fast ein Promille Alkohol im Blut gehabt.Mitten in der Nacht, kurz nach 3 Uhr morgens, überschlug sich ein Lieferwagen auf der Hauptstraße in St. Johann im Ahrntal. Der Fahrer blieb unverletzt, nur der Lieferwagen wurde beschädigt. Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeug und sicherte den Bereich. Die Carabinieri aus Sand in Taufers unterzogen den Fahrer einem Test und stellten fest, dass er einen Blutalkoholspiegel von über 2 Promille hatte. Der junge Mann, ein 28-jähriger Einheimischer, wurde angezeigt. Auch seinen Führerschein zogen die Beamten ein.Schließlich wurde ein 40-jähriger Spediteur aus den Abruzzen von den Carabinieri Corvara in der Station Badia/Abtei angezeigt, weil er ungerechtfertigterweise im Besitz eines Messers war.In derselben Nacht mussten die Carabinieri von Bruneck zweimal bei einem Lokal in Reischach eingreifen, um 2.30 Uhr und um 4 Uhr morgens: Es hatte Streitigkeiten zwischen Gästen gegeben – auch diese unter Einfluss von Alkohol oder anderer Substanzen.Die Carabinieri identifizierten in beiden Fällen die anwesenden Personen und vermittelten, um die Situation zu beruhigen. Es gab keine offensichtlichen Verletzungen, so dass etwaige Straftaten nur auf Anzeige hin verfolgt werden können.Gegen 2 Uhr nachts rief die Erste-Hilfe-Station Bruneck schließlich die Carabinieri, weil ein alkoholisierter 25-jähriger Einheimischer sich weigerte, untersucht zu werden. Mit großer Geduld sprachen die Carabinieri mit dem jungen Mann und überredeten ihn, in das Krankenhaus zurückzukehren (das er in der Zwischenzeit verlassen hatte) und sich vom medizinischen Personal untersuchen und behandeln zu lassen.

