Letzterer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte zu Boden. Der Mann wurde dabei verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Diese konnte der 27-Jährige inzwischen jedoch bereits wieder verlassen. <BR \/><BR \/>Der 32-Jährige, der keine Lenkberechtigung besaß, flüchtete mit dem Auto, wurde aber kurze Zeit später von Beamten der Polizeiinspektion Telfs festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.<BR \/><BR \/>Nach der verbalen Auseinandersetzung war es zwischen den Brüdern auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Daraufhin entfernte sich der 27-Jährige zunächst einige Meter zu Fuß, bevor der Bruder schließlich auf ihn zufuhr.