Alle 53 Trupps bestehen Leistungsprüfung

„Alle Trupps haben bestanden; sie waren sehr gut vorbereitet“, lobte Bewerbsleiter Bruno Zöschg am Samstagabend.





Die Trupps legten die Prüfungen entweder in der Stufe Bronze, Silber oder Gold ab.4 Trupps waren bei der Prüfung fehlerfrei.Mit einer Gruppe der Feuerwehr Tiers trat in Steinhaus erstmals ein ausschließlich weiblicher Trupp in der Leistungsstufe Bronze an.

fm