Ihr Safe wurde komplett ausgeräumt, der gesamte Schmuck weg. Mitgenommen haben die Einbrecher auch ihren Reisepass – Schaden rund 30.000 Euro. Sie macht ihren Fall öffentlich, damit Nachbarn aufmerksam werden, wenn sie ungewöhnliche Geräusche hören.<BR \/><BR \/>Es war der 13. November. Die Frau war den gesamten Tag außer Haus und kehrte kurz nach 22 Uhr in ihre Wohnung im zweiten Stock in der Karl Wolf-Straße zurück. „Ich bemerkte die offene Balkontür, einen völlig schiefstehenden Wäscheständer am Balkon und einen Stuhl auf dem Divan. Zunächst konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Und ich nahm einen eigenartigen Geruch wahr. Im Schlafzimmer sah ich dann, dass das Bild, das vor dem Wandsafe hing, auf dem Bett lag. Dann erst sah ich, dass die Safe-Tür aufgeflext war. Der Geruch war der von geschliffenem Metall. Die Einbrecher haben zielgerichtet den Safe angesteuert“, sagt sie. Sämtlicher Goldschmuck weg. <BR \/><BR \/>„Schmuck, der sich in 60 Jahren Lebenszeit so ansammelt, vom Tauf- und Erstkommunionkettchen über Schmuck zu Firmung und Uniabschluss usw.“, erzählt die Frau. Sie alarmierte die Carabinieri, die sofort zur Stelle waren. Über den Kondominiumchat gelang es ihr dann, den Zeitpunkt des Einbruchs zu ermitteln. „Gegen 19.30 haben die Nachbarn rund fünf Minuten lang eine Art Bohrgeräusch gehört. Aber sie dachten, ich würde Arbeiten vornehmen. Daher hat keiner richtig achtgegeben. Was der wirkliche Grund des Geräusches war, wurde den Nachbarn erst durch meine Mitteilung klar“, sagt die Frau. <BR \/><BR \/>Drei Freundinnen hätten daraufhin ihren Schmuck in die Bank gebracht. „Eine Freundin, die in der Mozartstraße wohnt, kam nicht mehr dazu. Die Einbrecher kletterten ein paar Tage später gegen 20.30 Uhr von außen in den 4.Stock und flexten auch dort den Safe auf. Die Nachbarn hatten ebenfalls Geräusche gehört, dachten aber in der Wohnung würde etwas repariert. Ich will keine Panik schüren. Mir geht es nur darum, dass man als Nachbar bei Handwerksgeräuschen an ungewöhnlichen Zeiten hellhörig wird und eventuell nachschaut“, sagt sie.