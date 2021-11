Alle Jahre wieder: Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

„Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr: Schon ist nahe der Herr.“Die letzten Verse des Liedes „Wir sagen euch an den lieben Advent“ kennt in Südtirol jedes Kind.Und auch obwohl der Herr noch gar nicht so nahe ist, ist auch hierzulande das Weihnachtsgeschäft wieder im Rollen: Adventskalender jeder Art stehen in den Geschäften bereit, immer mehr Weihnachtsbeleuchtung erhellt die Straßen und Hausfassaden.Auch Schokonikoläuse und dergleichen stehen wieder in den Regalen bereit.Wie geht es den Südtirolern: Sind auch sie schon in Advent- und Weihnachtsstimmung?Übrigens: Der erste Adventsonntag ist in diesem Jahr der 28. November.

stol