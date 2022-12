Allein gelassen in tödlicher Kälte

Der 20-jährige Mann aus Ägypten war obdachlos. In einer behelfsmäßigen Behausung am Bahnhof in der Industriezone, nahe der Messe, hatte er die Nacht auf Freitag verbracht. Als Freunde ihn am Morgen fanden und die Rettungskräfte alarmierten, war es schon zu spät: Die Retter konnten nichts mehr ausrichten. Er war bereits tot.„Es ist eine Tragödie. Die genauen Umstände kennen wir noch nicht mit Sicherheit“, sagt Sozialstadtrat Juri Andriollo gestern Abend, kurz nach Bekanntwerden. „Ich kann nur unser größtes Bedauern ausdrücken.“„Das Leben auf der Straße ist sehr schwierig“, sagt Andriollo. Er wisse davon, dass in der Gegend Obdachlose campierten. „Leider sind mehr als 200 Menschen auf der Warteliste, um in die städtischen Obdachlosenunterkünfte aufgenommen zu werden. Wir haben die Zahl der Schlafplätze im Ex-Alimarket aufgestockt – aber der Zufluss an Migranten über die so genannte Balkanroute ist zu groß: In den vergangenen 2 Monaten sind Hunderte gekommen“, sagt Andriollo.Die Stadt könne diese Menschen nicht alle beherbergen: „Wir versorgen sie mit Mahlzeiten und betreuen sie tagsüber.“ Aber die Unterkünfte seien voll: „Wir haben 95 Plätze in der Comini-Straße und 90 im Ex-Alimarket. Uns bleibt nichts anderes mehr, als zu bitten, dass auch die anderen Gemeinden und das Land Verantwortung übernehmen.“Andriollo: „Diese Menschen sind keine Obdachlosen. Es sind Migranten. Sie müssten in das Programm für international Schutzsuchende aufgenommen werden und in den CAS-Einrichtungen (Centro Accoglienza Straordinaria, Anm. d. Red.) Platz finden. Aber sie schlafen auf der Straße.“Einwanderung sei nicht Sache der Gemeinden: „Es ist Zeit, dass das endlich eingesehen wird.“ Dass nun das Worst-Case-Szenario eingetreten sei, kommentiert er so: „Und es wird wieder passieren, wenn wir nicht endlich zusammenarbeiten, um die Menschen unterzubringen.“Meran – die zweitgrößte Stadt des Landes – habe 25 Kältenotfall-Schlafplätze. „Fragen Sie in Brixen, wie viele es dort sind“, sagt Andriollo. Bozen beherberge insgesamt mehr als 800 Menschen in verschiedensten Notsituationen – allein 185 Obdachlose. „Das ist nicht eine Diskussion ums Geld: Es geht darum, wie man mit der Einwanderung umgeht. Mit dem Land und den anderen Gemeinden können wir es schaffen – aber man muss es wollen.“ Seit 10 Jahren diskutiere man über dieses Thema: „Aber das Problem ist nicht gelöst.“Dass Obdachlose erfrieren, geschieht in Bozen allzu oft. Nicht mitten in der Stadt, sondern am Virgl im Ex-Hotel „Bellavista/Schönblick“ wurde am 17. Februar 2019 der 62-jährige Karl Hofer tot aufgefunden.Mitte Februar 2009 wurde in einem ungenutzten Lagerraum in Bozen-Süd ein 58-jähriger Marokkaner erfroren aufgefunden. Er war eine Zeitlang bei der Firma angestellt gewesen, in deren Raum er starb.Nahe der Rombrücke wurde Helmut Gasser (29) aus Völs im Jänner 2003 auf einer Sandbank im Eisackbett erfroren vorgefunden.Das Schicksal von Moustapha Wardan machte im Jänner 2000 tief betroffen. Der 34-jährige Marokkaner hatte, weil er keine Unterkunft fand, in seinem Auto übernachtet, wo er an den Folgen der Kälte starb.