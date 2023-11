Allerheiligen: Bischof Muser für christliche Begräbniskultur

Bischof Ivo Muser - Foto: © diözese

Bischof Ivo Muser feiert heuer das Allerheiligenfest mit einem Gottesdienst in Bruneck (9 Uhr) und segnet anschließend den erweiterten Friedhof der Rienzstadt. Am Nachmittag leitet der Bischof wie jedes Jahr die Feier am Friedhof von Bozen/Oberau (Beginn: 14.30 Uhr). Am Allerseelentag, 2. November, feiert Bischof Muser um 19 Uhr in Gais ein Requiem und besucht anschließend den Friedhof seines Heimatortes.