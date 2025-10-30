Familien kommen zusammen, bringen Blumen und halten inne – in Dankbarkeit, Erinnerung und Hoffnung. Allerheiligen ist nicht nur ein religiöser, sondern auch ein zutiefst menschlicher Feiertag: Er erinnert daran, dass Liebe, Güte und Mitgefühl Spuren hinterlassen, die über das Leben hinaus bestehen. <BR \/><BR \/><i><b>Wie trauern Sie um ihre Angehörigen?<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="354694" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Am Tag danach, an Allerseelen, richtet sich der Blick besonders auf die Verstorbenen – zwei Tage, die uns die Vergänglichkeit bewusst machen und gleichzeitig Trost und Zusammenhalt schenken.