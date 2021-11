Allerheiligen-Woche: Eine Festnahme und 3 Anzeigen in Bozen

Die Kontrollen, die unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hundestaffel der Finanzpolizei sowie in Unterstützung einer Spezialeinheit aus Mailand durchgeführt wurden, konzentrierten sich wie so oft auf die Problemzonen der Landeshauptstadt: den Bahnhofspark, die Garibaldistraße, den Verdiplatz, die Straßen rund um das Stadttheater sowie die Südtirolstraße.Zahlreiche Personen und Fahrzeuge wurden kontrolliert.Ein Mann ausländischer Herkunft wurde auf frischer Tat ertappt, er muss sich wegen Raub sowie dem Widerstand gegen und Verletzung von Amtsträgern verantworten. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.3 Personen wurden angezeigt, einerseits wegen Hehlerei, wegen des Missachtens des Verbots, die Landeshauptstadt zu betreten, sowie des unerlaubten Tragens von Waffen.

liz