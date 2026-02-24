Alles schien bis ins kleinste Detail geplant: Anfang Februar erschien ein 20-jähriger Mann, der ursprünglich aus der Provinz Latina stammt, aber in Gröden lebt, in der Carabinieri-Kaserne von St. Ulrich. Dort gab er zu Protokoll, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein. <BR \/><BR \/>Er schilderte den Beamten ausführlich, wie ihm sein Portemonnaie und sein Smartphone entwendet worden seien. Um die Dringlichkeit der Ermittlungen zu erhöhen, behauptete der junge Mann zudem, dass die unbekannten Täter bereits Einkäufe mit seiner Kreditkarte getätigt und sich Zugang zu seiner digitalen Identität veschafft hätten. <BR \/><BR \/>Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag kehrte er zur Kaserne zurück, um seine Aussage zu ergänzen. Um seinem Bericht mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, brachte er sogar einen angeblichen Zeugen mit, der seine Version der Ereignisse stützen sollte.<h3>Digitale Spuren führen zur Wahrheit<\/h3>Die Ermittler schöpften jedoch Verdacht und begannen mit einer akribischen Überprüfung der Fakten. Die Carabinieri analysierten Verbindungsdaten und Log-Files der genutzten Online-Dienste, digitale Spuren und Kontobewegungen und Bewegungsprofile des jungen Mannes.<BR \/><BR \/>Stück für Stück zerfiel das Kartenhaus: Es gab keinen Diebstahl, keinen Identitätsmissbrauch und keine unbekannten Täter. Die gesamte Geschichte war frei erfunden.<BR \/><BR \/>Dank der Ermittlungsarbeit konnte die Falschaussage in beiden Fällen zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der 20-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Vortäuschens einer Straftat und Falschbeurkundung angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri betonen in diesem Zusammenhang, dass solche Falschmeldungen kein „Kavaliersdelikt“ sind. Sie binden wertvolle Ressourcen der Polizei, die an anderer Stelle für echte Notfälle fehlen. Dank moderner Technik sei es heute fast unmöglich, mit erfundenen Anzeigen ungeschoren davonzukommen.