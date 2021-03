Der nie aufgeklärte Mord im Pfarrhaus von Ulten

Wer ermordete in der Nacht auf den 7. November 1973 im Widum von St. Gertraud in Ulten die Haushälterin Maria-Luise Fliri Wwe. Platzgummer? Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. Denn vor 40 Jahren – am 25. März 1981 – bestätigte das Berufungsgericht in Brescia in letzter Instanz den Freispruch für den des Verbrechens angeklagten Priester Josef Steinkasserer.