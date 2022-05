Allianz für Familie in Klausur: Sprecherinnen gewählt

Seit 10 Jahren verfolgt die Allianz für Familie zahlreiche familienpolitische Anliegen. Dabei widmeten sich die Mitglieder Themen wie Rente, die prekäre Arbeitssituation der Kinderbetreuer in den Kitas oder in der Nachmittagsbetreuung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Dabei bieten aktuelle Entwicklungen immer wieder Anlass für Stellungnahmen, so wie beispielsweise die aktuelle Familienstudie der ASTAT, welche die größten Problemstellungen für Familien aufdeckt, darunter Probleme mit der Kinderbetreuung in den Ferien. Auch die schwierige Lage am Wohnungsmarkt und die Preissteigerungen in allen Bereichen sind für viele Familien mittlerweile zu einem Belastungsfaktor geworden.Von nun an werden Christa Ladurner und Doris Albenberger gemeinsam die Sprecherinnen-Rolle für die Allianz für Familie übernehmen. Christa Ladurner ist Expertin für Familienthemen im Forum Prävention, Doris Albenberger ist Mitbegründerin einer südtirolweiten Elterninitiative mit über 3000 Followern auf Facebook. Gemeinsam werden sie in Zukunft der Presse Rede und Antwort stehen.Die Allianz für Familie möchte sich auch in Zukunft verstärkt für die Interessen der Familien in Südtirol einsetzen und über die zahlreichen Mitgliedsorganisationen (Arbeitskreis Eltern Behinderter, Plattform für Alleinerziehende, KVW, Elterninitiative Südtirol, wnet, Väter aktiv, Donne Nissà, Casa Bimbo, Verein kinderreicher Familien, Landesbeirat der Eltern, Netzwerk Elkis, Forum Prävention, Regenbogenfamilien) Südtirols vielfältige Familienwelt abbilden und deren Interessen gegenüber den Entscheidungstragenden vertreten.