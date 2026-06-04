Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sie die Entscheidung bezüglich der übrigen Verhafteten derzeit noch nicht bekannt. <BR \/><BR \/>Fünf Südtiroler waren am 19. Mai im Rahmen der Ermittlungen der Anti-Mafia-Bezirksdirektion (Dda) der Staatsanwaltschaft Trient und der NOE-Sondereinheit für Umweltschutz der Carabinieri festgenommen worden. <BR \/><BR \/>Insgesamt wird gegen 19 Personen (in Italien, Kroatien, Serbien, der Schweiz, Österreich und Deutschland) wegen des dringenden Verdachts der organisierten Kriminalität im Bereich des grenzüberschreitenden illegalen Abfallhandels sowie wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.<BR \/><BR \/> Unter den Beschuldigten befindet sich auch der Direktor der Landesumweltagentur Flavio Ruffini, gegen den eine einjährige Suspendierung vom öffentlichen Dienst verhängt wurde.