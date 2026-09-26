Alpenzoo-Bärin Martina ist nicht mehr da. Nach ihrem Tod wird sie nun für ein Museum präpariert – ganz verschwunden ist sie damit nicht. Zoodirektor André Stadler erklärt gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“, wie es mit Martina und dem Braunbärgehege weitergeht und ob künftig eine neue Bärin bei Ander einzieht.<BR \/><BR \/> Der Tod der Bärin Martina hat am Donnerstag das Team rund um den Alpenzoo Innsbruck bestürzt. Die 35 Jahre alte Braunbär-Dame musste aufgrund eines Knochentumors sowie einer starken Arthrose eingeschläfert werden.<h3>\r\n„Das war kein einfacher Tag für unser Team“<\/h3>„Das war kein einfacher Tag für unser Team“, schilderte der Alpenzoo-Geschäftsführer André Stadler. „Wenn so ein charismatisches Tier wie unsere Braunbärin Martina stirbt, hinterlässt das schon eine Lücke.“<BR \/><BR \/>Doch was passiert jetzt mit Martina? „Wenn eines unserer Tiere stirbt, dann muss alles recht schnell gehen“, erklärt Stadler die weiteren Schritte nach einem Tier-Ableben. Verschiedene Museen, Einrichtungen, Forschungsprojekte etc. werden unmittelbar kontaktiert und man schaut, wer gerade Kapazitäten hat. Am Donnerstag fiel daher die Entscheidung auf das Naturmuseum Salzkammergut in Ebensee, in das die Bärin noch am selben Tag gebracht wurde. Dort wird sie präpariert und im dortigen Museum ausgestellt.<BR \/><h3>\r\nMögliche Nachfolgerin<\/h3>Was bedeutet Martinas Tod für den zweiten Braunbären Ander? Auch die Frage, wie es dem verbliebenen Braunbären geht und ob er künftig eine neue Mitbewohnerin bekommen wird, dürfte viele ZoobesucherInnen beschäftigen. Der Donnerstag ist wohl auch an Martinas Mitbewohner nicht ganz spurlos vorbeigegangen, wie Stadler erzählte: „Im Gehege war natürlich viel los und Ander war sehr neugierig. Eine eindeutige Trauer ist ihm nicht anzumerken, er frisst ganz normal. Allerdings wirkt er durchaus suchend. Dass Martina nicht mehr da ist, ist auch für ihn noch ungewohnt.“<BR \/><BR \/>Wann und welcher Braunbär auf Publikumsliebling Martina folgen wird, ist laut Stadler noch unklar: „Wir wollen Martina nicht einfach von heute auf morgen ersetzen.“ Ob Ander sich einsam fühlt, sei derzeit schwer einzuschätzen. In den Wintermonaten ist der Braunbär jedoch ohnehin daran gewöhnt, allein zu sein, da Martina im Gegensatz zu ihm regelmäßig Winterruhe gehalten hat. Bei einem ist sich der Zoo-Chef jedenfalls sicher: Braunbären wird es auch weiterhin im Alpenzoo Innsbruck geben.