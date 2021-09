Alperia AG gewinnt Mobilitätspreis 2021 - Sonderpreis für SLON GmbH

Insgesamt hatten bis Ende Juli 17 Teilnehmer ein Projekt für den Mobilitätspreis 2021 eingereicht. Letztlich konnte die Alperia AG die Jury mit „Alperia für nachhaltige Mobilität“ überzeugen.Das Projekt sieht Maßnahmen im Bereich der Verkehrsvermeidung (etwa Möglichkeit von Smartworking an maximal 12 Tagen im Monat), der Verkehrsverlagerung (u.a. Anmietung von E-Bikes, Shuttlebus vom Bozner Bahnhof zum Sitz der Edyna) und der Verkehrsverbesserung (Aufstockung des Firmenfuhrparks mit E-Autos, Errichtung von Ladesäulen etc.) vor. Stellvertretend nahm Claudia Summa die Glückwünsche und den Scheck in der Höhe von 6000 Euro aus den Händen von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider entgegen.Wie Summa bei der Verleihung des Südtiroler Mobilitätspreises 2021 in Bozen am heutigen Freitag erklärte, wird Alperia die Siegerprämie an einen gemeinnützigen Verein spenden.Mobilitätslandesrat Alfreider erklärte bei diesem Anlass: „Wir haben kürzlich die Ziele des Bereichs Mobilität für die nächsten zweieinhalb Jahre abgesteckt und wollen gemeinsam für eine smarte, verantwortungsbewusste und vernetzte Mobilität in Südtirol arbeiten. Umso mehr freut es mich, dass die Träger des heurigen Mobilitätspreises und des Sonderpreises der Jury bereits heute einige dieser Vorhaben in ihrem betrieblichen Alltag umsetzen. Sie unterstützen das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel, bauen auf eine emissionsfreie Mobilität und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, setzen auf Intermodalität und eine sanfte Gästemobilität.“Den zweiten Platz sicherte sich die Gruber Logistics AG und zwar mit ihrem Projekt „Brenner green corridor“. Um Emissionen zu verringern, setzt die Gruber Logistics auf den Einsatz alternativer Kraftstoffe und den Ausbau des intermodalen Verkehrs (Verlagerung auf die Schiene). Dieses Projekt wurde mit 2000 Euro belohnt. Der dritte Platz (1000 Euro) geht an das Unternehmen Mountain Sport Resort Calfosch, das im Gadertal geführte Rad- und Bergwanderungen für Gäste anbietet und dabei gezielt individuelle Fahrten für Tagesausflüge mit dem Pkw vermeidet.Vergeben wurde auch der Sonderpreis der Jury, der mit 1000 Euro dotiert ist. Diesen Preis sicherte sich die SLON GmbH mit ihrem Projekt „Südtiroler Logistik Netzwerk“: Auf dieser Plattform treffen sich heimische Produzenten und Verteiler mit Transportbedarf mit Transportunternehmen.Die Landesregierung vergibt den Südtiroler Mobilitätspreis heuer bereits zum fünften Mal. Eingeführt wurde er auf Vorschlag des Südtiroler Landtags. Mit diesem Preis will man zur Entwicklung innovativer Ideen und Strategien für eine nachhaltige Mobilität anregen. Nicht zuletzt ist der Preis eine öffentliche Anerkennung für all jene, die sich in diesem Bereich einsetzen.Koordiniert wurde die Aktion vom Bereich Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG.

lpa