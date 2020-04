Alperia spendet 1 Million Euro für Südtirol

Nach der Unterstützung von kleinen und mittleren Südtiroler Unternehmen sowie in Not geratenen Privathaushalten setzt Alperia nun einen weiteren Schritt und spendet eine Million Euro zugunsten Südtiroler Verbände und Organisationen.Die Spende wird unter dem Verband der Seniorenwohnheime, der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, dem Weißen und Roten Kreuz, dem Frauenhaus „GEA“, dem Haus der geschützten Wohnungen des KFS, den Vereinen “Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt“ und „La Strada – Der Weg“ und der Stiftung Südtiroler Kinderdorf aufgeteilt.„Wir erleben, dass es vor allem Senioren, Frauen und auch Kinder sind, welche die sozialen Folgen dieser Pandemie besonders zu spüren bekommen“, sagt Vorstandsvorsitzende Flora Kröss.Vizepräsidentin Renate König unterstreicht, „dass gerade jetzt Frauen und Kinder verstärkt gewalttätigen Familiensituationen ausgesetzt und hier Maßnahmen zu setzen sind.“Alperia wolle ein klares Zeichen zur Unterstützung dieser Gesellschaftsmitglieder setzen und seinen Dank gegenüber den Rettungsorganisationen ausdrücken, die tagtäglich im Kampf gegen das Coronavirus unermüdlich an vorderster Front stehen.„Neben lang anhaltenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen wird diese Pandemie vor allem auch gravierende soziale Auswirkungen haben und deshalb wollen wir mit unserer Geste Südtiroler Organisationen und Verbände unterstützen, die direkt und unmittelbar Hilfe leisten und derzeit vor außergewöhnlich großen, auch finanziellen Schwierigkeiten stehen“, betont die Alperia Gruppe.Der Vorstand der Alperia Gruppe wolle sich auch an die Seite der Schwächsten in der Gesellschaft stellen und unterstützt Vereinigungen, die oft im Stillen unerlässliche und vorurteilsfreie Hilfe gegenüber diesen oft Vergessenen in der Gesellschaft leisten.

