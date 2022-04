Alpini-Soldat aus Sterzing wird vermisst

Der 34-jährige Soldat hat seinen Urlaub in den Abbruzzen verbracht. Am Freitag brach er in der Gegend des Monte Piselli in der Provinz Teramo zu einer Klettertour auf, wie der „Alto Adige“ berichtet.



Von dieser Klettetour ist er allerdings am Abend nicht mehr zurückgekehrt. Das Auto des Soldaten wurde in der Fraktion San Giacomo bei Valle Castellana gefunden.



Die Feuerwehr sowie die Berg- und die Höhlenrettung, die Finanzpolizei und die Alpini suchen nach dem Vermissten. Bislang verlief die Suche allerdings ohne Ergebnis.